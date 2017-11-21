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21 Kasım 2017 14:38

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı elektrik tellerini kopardı

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde elektrik tellerini kopardı.

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı elektrik tellerini kopardı

21 Kasım 2017 14:38


Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar, elektrik tellerine hasar vererek bazı tellerinde kopmasına neden oldu. Elektrik tellerinde hasar oluşması sonrasında Ağlı ilçesine bağlı Hacıoğlu Mahallesinde elektrik verilemiyor. Kar yağışının etkili olduğu birçok bölgede ve köy yerleşim alanlarında iletişim ve elektrik kesintilerinin yaşandığı öğrenildi.


Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını belirterek, hava sıcaklığının ise eksi derecelere kadar düşmesinin beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca Pınarbaşı-Azdavay karayolunda da kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle araçlar, yolda ilerlemekte büyük güçlük çekerken, yüksek kesimlerde de etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarının birçoğunun kapandığı belirtildi.




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