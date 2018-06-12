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12 Haziran 2018 04:11

Kastamonu’da feci kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kastamonu’da bir yakınına iftara geldikten sonra evine dönmek isteyen şahıs, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Kastamonu’da feci kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

12 Haziran 2018 04:11


Edinilen bilgiye göre, Seydiler’e bağlı Ödemiş Köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Zeki Yaşar Korkmaz, Ağlı ilçesinde ikamet eden bir yakınlarının iftarına katıldı. İftarın ardından evine dönmek isteyen Zeki Yaşar Korkmaz, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir araçla çarpıştı. Kazada Zeki Yaşar Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken isimleri öğrenilemeyen iki kişide yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Ağlı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Zeki Yaşar Korkmaz’ın cenazesi ise, emniyet güçlerinin incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.




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