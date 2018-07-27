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27 Temmuz 2018 20:38

Kastamonu’da feci kaza: 12 yaralı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kastamonu’da feci kaza: 12 yaralı

27 Temmuz 2018 20:38


Kaza, İnebolu ilçesi Taşburun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu’dan Köroğlu köyüne gitmekte olan Ömer Özkaya yönetimindeki 37 EN 129 plakalı minibüs ile Doğanyurt’tan İnebolu yönüne gelen Vedat Şahin’in kullandığı 34 HHN 43 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ömer Özkaya yönetimindeki minibüste bulunan Ayşe Ö. (52), Semanur Ö. (16), Aycan Ö. (20), Aydan Ö. (20) ve aynı araçta bulunan yakınları Şengül D. (48), Serap D. (24) yaralandı. Vedat Şahin (39) yönetimindeki otomobilde bulunan, Oğuzhan Ş. (22), Kader Ş. (42) Yiğit Ekrem Ş. (11) ve 6 aylık bebek Yaman Asaf Ş. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra İnebolu Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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