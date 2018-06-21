Kastamonu’da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Devrekani-Bozkurt karayolunda Hasan Özel idaresindeki 37 MB 206 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Hasan Özel ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Hasan Özel, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eskiden taksicilik yaptığı öğrenilen Hasan Özel’in naaşı, hastanenin morgundan alınarak İnebolu’nun Evrenye Köyüne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından naaşı aile kabristanlığına defnedildi.