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21 Haziran 2018 16:44

Kastamonu’da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü

Kastamonu’da Devrekani-Bozkurt karayolunda hafif ticari araç şarampole devrildi.

Kastamonu’da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü

21 Haziran 2018 16:44

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Devrekani-Bozkurt karayolunda Hasan Özel idaresindeki 37 MB 206 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Hasan Özel ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Hasan Özel, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Eskiden taksicilik yaptığı öğrenilen Hasan Özel’in naaşı, hastanenin morgundan alınarak İnebolu’nun Evrenye Köyüne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından naaşı aile kabristanlığına defnedildi.




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