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22 Haziran 2017 09:42

Kastamonu’da tır ile otomobil çarpıştı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde tır ile otomobil çarpıştı.

Kastamonu’da tır ile otomobil çarpıştı

22 Haziran 2017 09:42

Kazada yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Cide’de A.T. idaresindeki 37 FE 863 plakalı tır ile S.Y. yönetimindeki 34 DB 2014 plakalı otomobil, Uğurlu Köyünde çarptı. Yolun dar olmasından dolayı virajı geniş aldığı iddia edilen tırın, karşı yönden gelen araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Yaşanan kazada tır ile otomobilde maddi hasar oluştu.


Vatandaşlar, Cide’de sahil yolunda ağaçların yaprak açmasıyla görüş mesafesinin daraldığını ve bu yüzden kazaların ilerleyen zamanda daha fazla yaşanabildiğini belirttiler.




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