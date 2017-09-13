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13 Eylül 2017 17:07

Kastamonuspor 1966, İsmail Ertekin ile anlaşma sağladı

TFF 1.

Kastamonuspor 1966, İsmail Ertekin ile anlaşma sağladı

13 Eylül 2017 17:07

Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, 2 maç üst üste başarısız sonuçlar alan Teknik Direktör Tarık Daşgün ile yollarını ayırarak İsmail Ertekin ile anlaşma sağladı.


Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, 19 Haziran 2017’de getirilen Teknik Direktör Tarık Daşgün ile Tokatspor karşılaşması sonrasında yollarını ayırdı. Kastamonuspor 1966, Teknik Direktör Tarık Daşgün ile ligde çıktığı Hatayspor deplasmanında ve sahasında da Tokatspor karşısında 2-0’lık sonuçlarla yenilgiyle ayrıldı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve hedeflerini bir üst lig olarak belirleyen Kastamonuspor 1966, alınan bu başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör değişikliğine gitti. Tarık Daşgün ile yollarını ayıran Kastamonuspor 1966, tecrübeli Teknik Direktör İsmail Ertekin ile anlaşma sağladığını duyurdu.


Tecrübeli Teknik Direktör İsmail Ertekin, 2004-2005’te Turgutluspor’u, 2009-2010’da Bandırmaspor’u 3’üncü Lig’de şampiyon yaptı. Balıkesirspor ile de 2012-2013’te 2’nci Lig, 2013-2014’te ise PTT 1’inci Lig’de mutlu sona ulaşan ve Balıkesirli futbolseverlerin “Beyaz saçlı prens” lakabını taktığı İsmail Ertekin, Balıkesirspor’u 39 yıl sonra Süper Lig’e, Bandırmaspor’u ise 23 yıl sonra PTT 1’inci Lig’e taşıyan teknik adam olarak tarihe geçmişti.




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