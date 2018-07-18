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18 Temmuz 2018 23:24

Kayıp kamyon sürücüsü ölü bulundu

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’da 6 gündür kayıp olarak aranan kamyon sürücüsü, uçuruma yuvarlanmış halde kamyonun içerisinde ölü olarak bulundu.

Kayıp kamyon sürücüsü ölü bulundu

18 Temmuz 2018 23:24


Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan aldığı yükü 06 FP 9537 plakalı kamyonuyla Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine götürmek üzere 12 Temmuz’da yola çıkan Mahmut Dilek, son olarak Tosya ilçesinde görüldü. Dilek’in telefonunun kapalı olması nedeniyle haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Çatalzeytin’de Meslek Yüksek Okulu altında ormanlık alana yaklaşık 100 metrelik şarampolde kaza yapmış bir kamyon gören köylüler, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Kamyonun ormanlık alana uçmuş ve parçalanmış olduğunu belirten mahalle sakini, aynı zamanda sürücüsünün de öldüğünü söyledi. Ayrıca uçuruma yuvarlanan kamyondaki malzemelerinde ağaçlara takılarak yayıldığı görüldü.


Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede 6 gün önce kayıp ihbarında bulunan Mahmut Dilek’in kamyonun sürücüsü olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut Dilek’in cenazesi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kamyonun içerisinden çıkartıldı. Mahmut Dilek’in naaşı, Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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