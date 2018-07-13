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13 Temmuz 2018 15:20

Kazada ağır yaralanan vincin sürüsü hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan vincin sürücüsü, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada ağır yaralanan vincin sürüsü hayatını kaybetti

13 Temmuz 2018 15:20


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Araç ilçe merkezinde Ali Dizdar (35) idaresindeki 55 ASD 67 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Araç Orman İşletme Müdürlüğüne ait İsmail Kaderli yönetimindeki 37 FA 006 plakalı jip ile sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araca çarparak durabilmişti.


Yaşanan kaza sonrasında vincin sürücüsü Ali Dizdar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Dizdar kurtarılamadı.


Aynı kazada yaralanan Araç Orman İşletme Müdürlüğüne ait aracın sürücüsü İsmail Kaderli ile araçta bulunan Araç Orman İşletme Müdürü Ali Özkan Yılmaz ve hafif ticari aracın sürücüsünün tedavisi de devam ediyor.




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