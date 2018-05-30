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30 Mayıs 2018 16:01

Kethüdaoğlu, Para-Taekwondo Avrupa Şampiyonasına katılacak

Kastamonulu taekwondocu Sema Vural Kethüdaoğlu, Para-Taekwondo Avrupa Şampiyonasına katılacak.

Kethüdaoğlu, Para-Taekwondo Avrupa Şampiyonasına katılacak

30 Mayıs 2018 16:01


Para-Taekwondo Avrupa Şampiyonası, 10 Haziran 2018 tarihinde Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde düzenlenecek. Şampiyonada, K 42 kategorisi +58 kilogram bayanlarda Türkiye’yi, Kastamonulu taekwondocu Sema Vural Kethüdaoğlu Milli Takım ile temsil edecek.


Yine aynı şampiyonada Kastamonu’nun Antrenörlerinden İsmail Arıkan’da Milli Takım Antrenörlüğü görevi yapacak.


Sema Vural Kethüdaoğlu’nun aynı zamanda da Milli Takım Antrenörü İsmail Arıkan, “Öncelikle ülkemizi Avrupa’da temsil edecek tüm sporcularımıza başarılar dilerim. Sporcum Sema Vural Kethüdaoğlu 2 Mayıs’ta Ankara’da yapılan Para-Taekwondo Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olmuştu. Şuan Ankara’da devam etmekte olan Milli Takım kampındalar. Benimde görevli olduğum bu kamp 8 Haziran’da sona erecek ve ardından şampiyona için Bulgaristan’a hareket edilecek” dedi.


Arıkan, “Şahsıma bu milli görevi layık gören Federasyon Başkanımız Doç. Dr. Metin Şahin’e Başkan Vekilimiz Dr. Oktay Duymaz ve Federasyon Genel Sekreterimiz Emine Darıcı’ya teşekkür ederim” diye konuştu.




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