Kastamonu KYK İl Müdürlüğü’nün ihaleye çıkması sonucu 130 kişi kapasiteli olacak olan Kız Yurdu’nda yüklenici firma inşaat ve iç tefriş çalışmalarına başladı.

Yüklenici firma yetkilileri Belediye Başkanı Arslan’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuyla ilgili konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçemizde yükseköğrenim yurdu ihtiyacını KYK sayesinde büyük ölçüde çözecek olmaktan mutluluk duyduklarını 130 kişilik kız yurdunun kısa sürede hizmete açılmasının ardından Özelleştirme İdaresi tarafından KYK Kastamonu İl Müdürlüğü’ne devredilen 15 dönümlük alanda da 300 kişilik Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu yapımının da yatırım programına alındığını ve proje aşamasında olduğunu, kısa sürede buranın da inşaatına başlanacağının müjdesini verdi.

Arslan ayrıca KYK’nın Taşköprü’ye kazandıracağı projelerde büyük katkısı olan AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik’e, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü’ye,KYK Genel Müdürü Sinan Aksu ve KYK Kastamonu İl Müdürü Reşat Asrakile tüm emeği geçenlere ilçe halkı adına teşekkür etti.