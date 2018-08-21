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21 Ağustos 2018 13:46

Kurban kesilirken ayağına ’kene’ yapıştı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kurban kesimi sırasında bir gencin ayağına kene yapıştı.

Kurban kesilirken ayağına ’kene’ yapıştı

21 Ağustos 2018 13:46


Olay, Tosya’nın Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı’nın 1. gününde kurban kesimi yapılan alanda ailesiyle beklemekte olan F.A. isimli bir genç ayağına siyah bir şeyin yapıştığını fark etti. Ayağındaki yabancı cismi babasına gösteren F.A bunun kene olma şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Burada yapılan ilk inceleme sonucu F.A.’nın ayağındaki yabancı cismin kurban kesilen hayvandan sıçrayan kene olduğu anlaşıldı. Tosya Devlet Hastanesi Acil servisinde F.A’dan ilk önce kan örneği alınarak ayağına yapışan kene sağlık ekiplerince çıkartıldı. F.A.’nın ayağından çıkartılan kene ve alınan kan örneğinin incelenmek üzere bir üst sağlık kuruluşuna gönderileceği öğrenildi.




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