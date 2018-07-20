Marketten telefon çalan hırsız, yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinde bulunan bir marketten telefon alan hırsız, olay yerinden hızla uzaklaştı. Telefonunun kayıp olduğunu fark eden market çalışanı, ihbarda bulunarak telefonunun çalındığını söyledi. Söz konusu markete gelen emniyet güçleri, güvenlik kamerasından yola çıkarak hırsızın kimliğini belirledi. Emniyet güçleri, İnebolu’da Boyranaltı Mevkiinde telefonla birlikte C.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. C.Ş.’nin farklı suçlardan da aramasının bulunduğu öğrenildi.