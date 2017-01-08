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08 Ocak 2017 17:45

Memur-Sen İl Temsilcisi Öz, SGK İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Memur-Sen İl Temsilcisi Öz, SGK İl Müdürlüğünü ziyaret etti

08 Ocak 2017 17:45

Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi aynı zamanda Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, görevine yeni başlayan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zafer Şimşek’i ziyaret etti.
Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi aynı zamanda Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, beraberinde Memur-Sen’e bağlı sendikaların Şube Başkanlarıyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zafer Şimşek’i ziyaret etti. Ziyarette SGK’nın çalışmaları hakkında bilgiler alan Öz, Şimşek’e hayırlı olsun dileklerini iletti.
Memur-Sen Kastamonu İl Temsilcisi aynı zamanda Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz, “Tüm sağlık hizmet sunucularında (hastane, eczane ve optik) internet çıkış IP’lerinin statik (sabit) IP’ye dönüştürülmesi ve bu IP bilgilerinin uygulamalarının üzerinden sisteme kaydedilmesi gerektiği bilgisi 04/10/2016 tarihli duyuruda belirtildi. Duyuruda statik IP ve MEDULA tesis kodu eşleştirme kontrollerine 15/10/2016 tarihinden itibaren başlanılması planlandı. Gerek sağlık hizmet sunucularımızın bilgi güvenliği gerekser kurum bilgi güvenliği açısından gerek görülen bu çalışmada IP hizmet ve servis sağlayıcıların IP temininde ve konfigürasyonların da sorun yaşanmaması için kademeli olarak geçişe karar verilmiştir. Buna göre, statik IP/MEDULA tesis kodu eşleşmesinin 5 Ocak 2017 tarihinden itibaren hastane ve optisyenler, 20 Ocak 2017 tarihinden itibaren de eczaneler için uygulama başlayacak. Mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor” dedi.



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