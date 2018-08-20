Minibüs kazasında ölenlerin hayat hikayesi yürekleri dağladı

Kazada ölenlerin hayat hikayeleri yürekleri dağlarken olayda ihmali bulunduğu ileri sürülen 2 kişi ise gözaltına alındı.

İstanbul’dan Kurban Bayramı için Kastamonu’nun Cide ilçesine gelmekte olan minibüsün, Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde Kapısuyu mevkinde yaklaşık 200 metrelik şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Öznur Gürçay (20), Recep Şahin (57) ve Güler Işık (30), gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlk cenaze Cide’ye bağlı Denikkonak köyüne defnedildi. Öz annesinin ve babasının akıbeti belli olmayan ve yetimhanede büyüyen Öznur Gürçay, 4 yaşına geldiğinde Ramazan ve Hatice Gürçay, çifti tarafından evlatlık edindi. Sıcak ve mutlu bir yuvası olan Öznur Gürçay, 2 yıl sonra yani 2004 yılında üvey annesi olan Hatice Gürçay’ı yakalandığı amansız bir hastalık sonrası kaybetti. Bir kez daha yetim kalan ve İstanbul’da babası Ramazan Gürçay ile birlikte yaşayan aynı zamanda da özel bir sektörde yeni işe başlayan Öznur Gürçay, her yıl Cide’ye Denikkonak köyüne gelerek annesinin mezarlığını ziyaret ediyordu. Bu yılda annesinin mezarlığına gelerek dua etmek isteyen Gürçay, geçirdiği talihsiz kazada hayatını kaybetti. Gürçay’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında üvey annesi olan Hatice Gürçay’ın yanına gözyaşları arasında defnedildi. Üvey annesinin yanına defnedilen Gürçay, 2014 yılında sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Anneme de kavuştum. Allah mekanını cennet eylesin, dualarım hep seninle meleğim" yazısı yürekleri dağladı.

Kazada ölen eşi ile aynı kaderi paylaştı

Diğer cenaze namazı ise yine Cide ilçesine bağlı Soğuksu mevkindeki bir camide kılındı. Minibüs kazasında hayatını kaybeden Güler Işık, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında buradaki aile kabristanlığına defnedildi. Güler Işık’ın da eşiyle aynı kaderi paylaştığı öğrenildi. Minibüs kazasında hayatını kaybeden Güler Işık’ın eşi de geçtiğimiz yıl geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Son olarak minibüs kazasında hayatını kaybeden Recep Şahin de ailesinin talebi üzerine İstanbul’da toprağa verildi.

Minibüs şoförü ve yazıhane görevlisi gözaltına alındı

Yaşanan feci kaza sonrasında firmada ihmal bulunduğu gerekçesiyle Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında hastanede tedavisi tamamlanan minibüs sürücüsü Hasan Akçay ile İstanbul Üsküdar’da bulunan Çengelköy Yazıhanesinin görevlisi Ali K., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. 34 BHD 207 plakalı minibüsün, 2001 model eski bir araç olduğu ve SRC belgesi, sigortası, taşıma belgesi olan D2 belgesi ile KASKO ve muayenesinin de olmadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan kazada yaralanan 19 kişiden tedavileri devam eden 5 kişi de taburcu edildi. Diğer yaralıların tedavileri ise halen devam ediyor.