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18 Ağustos 2018 21:16

Murat Dalkılıç, Taşköprülülere unutulmaz bir gece yaşattı

Kastamonu Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 32.

Murat Dalkılıç, Taşköprülülere unutulmaz bir gece yaşattı

18 Ağustos 2018 21:16

’si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında sevilen pop müzik sanatçısı Murat Dalkılıç, açık hava konserinde Taşköprülülerle buluştu.


Taşköprü’de Köprübaşı Festival Meydanı’nda gerçekleşen programda ünlü pop sanatçısı Murat Dalkılıç, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla Taşköprülülere unutulmaz bir gece yaşattı.


Binlerce vatandaşın dinlemeye geldiği konserde Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ünlü sanatçı Murat Dalkılıç’a sarımsaktan taç takıp, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı takdim etti.




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