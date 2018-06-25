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25 Haziran 2018 14:25

Murat Demir, Kastamonu halkına teşekkür etti

AK Parti 26.

Murat Demir, Kastamonu halkına teşekkür etti

25 Haziran 2018 14:25

Dönem Kastamonu Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Murat Demir, 24 Haziran seçimlerinin ardından kendisine destek verenlere teşekkür etti.


24 Haziran seçimlerinde AK Parti’den tekrar aday gösterilen ve kesin olmayan seçim sonuçlarına göre seçilemeyen Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Başımın tacı, gözümün nuru yiğit hemşerilerim. Hayırlı olsun. Rabbimize şükürler olsun ki Türkiye kazandı. Sandıktan 16 yıldır olduğu gibi yine millet sevdası çıktı. Şimdi Büyük Türkiye’nin zamanı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte daha çok çalışacağız. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli hemşerilerim Kastamonu’muzun ismini TBMM’de duyurmak, bu aziz şehrin hayallerini gerçeğe çevirmek için gururla gece gündüz demeden çalışmaya gayret ettim. Allah’ta birlik ve beraberliğimizi daim kıldı, sizlerde 2,5 yıl boyunca beni hiç yalnız bırakmadınız. Fakat şimdilik hayırlısı böyleymiş. Emin olun kalplerimiz bir, sevgimiz bir, hedefimiz bir. Dün akşamdan bu yana gerek arayarak, gerekse mesajlarıyla şahsım için üzüntülerini dile getiren tüm kardeşlerime sonsuz minnettarım. Yiğit hemşerilerim asla bu bir veda değil, bir ara vermekte değil. Bu memlekete hizmet etmeye kendini adadım, bu can bu bedende olduğu sürece ben hizmet etmeye devam edeceğim. Bu vesile ile birlikte yol yürüdüğümüz, başta milletvekili arkadaşlarım, il başkanım ve yönetici arkadaşlarım, tüm ilçe başkanlarım ve yönetimlerimiz, belediye başkanlarımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, hasılın tüm dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ben Kastamonu halkını çok sevdim, bu sevgi ömür boyu olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok uzak değil yakın zamanda beraber olmak dileği ile siz kıymetli kardeşlerime ve ailelerinize selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyor, haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Gayret bizim, zafer Allah’ındır”




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