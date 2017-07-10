Nasrullah Meydanı proje maketine büyük ilgi

Tarihi Kentler Birliği tarafından Proje Ödülü’ne layık görülen Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projesi maketi geçtiğimiz günlerde Belediye ekiplerince Nasrullah Meydanı’na monte edilmişti. Projeyi inceleyen vatandaşlar, Nasrullah Meydanı’nın hak ettiği değeri kazanması adına yapımına başlanan projenin tamamlanmasını isterken, ilimizi hafta sonu ziyaret eden turistlerde yeni projeyle meydanın ihtişamının ortaya çıkacağı görüşünde. Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projesi, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın, Kastamonu ismini Dünya Kültür Miras Listesi’ne yazdırmak adına başlattığı zincir halkasını andıran projelerin en önemlilerinden biri olarak göze çarpıyor.