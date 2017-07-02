Oynadıkları silahın ateş almasıyla ölen iki çocuk toprağa verildi

Olay, cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Osman ve İlker Bakır kardeşler, kuzenleri Esat Gökgüz’ün (11) evinde birlikte oynadıkları sırada iddiaya göre oynadıkları tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun önce İlker Bakır (9), sonra da Esat Gökgöz’e isabet etti. İki kuzen, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esat Gökgöz doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilen İlker Bakır da yaşamını yitirdi. Olay sonrası ev sahibi Esat Gökgöz’ün babası, Osman ve İlker Bakır’ın dayıları Yavuz Gökgöz (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Talihsiz olayda yaşamını yitiren Esat Gökgöz bugün Kabalar köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Tutuklu baba Yavuz Gökgöz ise jandarmaların koruması altında cenaze törenine katıldı.