Özbekistan Heyeti, KATSO'yu ziyaret etti

Özbekistan heyeti, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nı (KATSO) ziyaret etti.

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görev yapan Konsolos Otabek D.Turaev ve beraberindeki Müsteşar Şuhrat Yigitaliev, Kastamonu Ticaret Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Fındıkoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Konsolos D. Otabek Turaev ve Müsteşar Şuhrat Yigitaliev'e teşekkür ederek çeşitli hediyeler taktim etti.