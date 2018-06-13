Özel Anadolu Hastanesi, Başhekim Bozkurt’u ziyaret etti

Dr. H. Serdar Bozkurt’u ziyaret etti.

Osmancık Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden Kastamonu Devlet Hastanesine Başhekimliğine atanın Op. Dr. H. Serdar Bozkurt’u ilk daha önce çalıştığı mesai arkadaşları ziyaret etti. 2011-2017 yılları arasında Kastamonu Özel İsfendiyar Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. H. Serdar Bozkurt, Kastamonu Devlet Hastanesine Başhekim olarak atanmasının ardından ilk daha önce birlikte çalıştığı mesai arkadaşları ziyaret etti. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç ile doktor, hemşire ve hastane personeli katıldı. Başhekim Bozkurt’a hayırlı olsun temennisinde bulunan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç, yeni görevinde de başarılar diledi.

Dr. Bozkurt ise, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.