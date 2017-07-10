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10 Temmuz 2017 02:28

(ÖZEL HABER) Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’da evinin önünde silahlı saldırıya uğraşan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

(ÖZEL HABER) Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

10 Temmuz 2017 02:28


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde Kağgirpınar Mahallesinde ikamet eden 30 yaşındaki Yücel Kara, akşam saatlerinde evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, silahlı saldırıda ağır yaralanan Yücel Kara’ya yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken Yücel Kara’nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Ağlı Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yücel Kara’nın cenazesinin, buradan Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.


Öte yandan Ağlı’da polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen cinayet şüphelisi olarak CHP Ağlı İlçe Başkanı H.H.Ç. ile oğulları G.Ç. ve G.Ç.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken CHP Ağlı İlçe Başkanı H.H.Ç. ile silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yücel Kara’nın daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtildi.




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