(Özel) Hayvan otlatırken gökyüzünde gördüğü uçak hayatını değiştirdi

Hayallerini süsleyen uçak için azmedip çalışan genç, üniversite sınavlarına girerek uçak mühendisliği bölümünü kazanacak puanı kazandı. Genç, şimdi de yerli uçak projesinde yer almak için kendisine hedef koydu.

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde ikamet eden ve çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan Ahmet Bulucu, hayvan otlattığı esnada gökyüzünden geçen uçağa hayran kaldı. Bunun üzerine uçaklara ilgi duymaya başlayan Ahmet Bulucu, uçaklar üzerinde araştırma yaparak uçak mühendisi olmak için kendisine hedef koydu. Uçmanın özgürlük olduğunu düşündüğünü söyleyen Ahmet Bulucu, üniversite sınavlarına hazırlanarak hayallerini süsleyen uçak mühendisliği bölümünü kazanacak puanı elde etti. Ahmet Bulucu, uçak mühendisliğini bitirdikten sonra yerli uçak projesinde de yer almak istediğini ve bu yönde de kendisine hedef koyduğunu belirtti.

"Hayvan otlatırken gökyüzünde gördüğüm uçak, hayallerimi süsledi"

Hazerbey Anadolu Lisesini okuyan ve üniversite sınavları sonrası Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uçak Gövde-Motor Mühendisliği Bölümüne yerleşecek puanı elde eden Ahmet Bulucu, "İlkokula giderken köyde hayvan güdüyordum. Hayvan otlattığım esnada gökyüzünden bir ses geldi ve gökyüzüne baktım. Bir uçak geçiyordu. Sonra merak ettim bu uçaklar nasıl uçuyor diye. Bu uçaklar nasıl havada duruyor. Sonra uçaklar üzerine araştırma yapmaya başladım. Bunun üzerine uçak mühendisi olmaya karar verdim. Öyle bir hayalim ve merakım oldu. Ortaokul son sınıfta Hazerbey Eğitim Kurumlarının bursluluk sınavlarına girdim ve yüzde 100 bursluluk kazandım. Sağ olsun Orhan Hazer hocamızda bizleri okuttu" dedi.

"Yeni hayalim, yerli uçak projesinde yer almak istiyorum"

Yerli uçak projesinde yer almak olduğunu söyleyen Ahmet Bulucu, "Okurken hocalarım bana yardım ettiler, destek oldular, elimden tuttular. Üniversite sınavlarına hazırlandım ve girdiğim sınavlar sonucunda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Uçak Gövde-Motor Bakım Mühendisliği Bölümünü kazanacak puanı aldım. Şimdi burayı tercih ettim. İnşallah uçak mühendisi olacağım. Şimdi bir hayalim daha var. Ülkemizin yerli uçak projesi bulunuyor. Ben de bu projede yer alıp çalışmak istiyorum. Yerli uçak projesinde yer almak istiyorum. Motorunda, tasarımında çalışmak istiyorum. Ben de, yerli uçak projesinin içerisinde olmak istiyorum" diye konuştu.

"Ben, uçmanın her zaman özgürlük olduğunu düşünüyorum"

"Ben, uçmanın her zaman özgürlük olduğunu düşünüyorum" diyen Ahmet Bulucu, "O yüzden insanların da bir yerlere uçmasını istedim. Bu yüzden uçak yapmak istiyorum, bu yüzden uçak mühendisliğini tercih ettim. İnsanlarında özgürce yaşamasını ve özgürce uçmalarını istediğim için uçak mühendisi olacağım" şeklinde konuştu.

"Bol bol kitap okusunlar, günlük 3-4 saat ders çalışsınlar"

Kendisinin bir çiftçi çocuğu olduğunu ve köyden çıkarak neler başarabileceğini göstermek istediğini belirten Ahmet Bulucu, şöyle konuştu:

"Ben, bir çiftçi çocuğum. Bu köyden çıkarak bizim gibi insanların da neler başarabileceğini göstermek istiyorum. Arkadaşlarıma bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sürekli anlama üzerine sorular soruyorlar. Günlük 3-4 saat ders çalışmaları yeterli gelecektir."

"Oğlum, sürekli gökyüzünü gözetlerdi, ben de merak ederdim gökyüzüne niye baktığını"

Uçak Mühendisliği bölümünü kazanan Ahmet Bulucu’nun babası Mehmet Bulucu ise, "Küçükken oğlum hayvan otlattığı esnada sürekli gökyüzünü gözetlerdi. Gökyüzünden geçen uçaklara bakardı. Ben de, bu çocuk ne yapıyor derdim kendime sürekli. Bir gün merak ettim sordum, ’oğlum niye sürekli gökyüzüne bakıyorsun?’ dedim. ’Baba, ben uçak mühendisi olacağım’ dedi. Ben de ’inşallah oğlum, olursun’ dedim. ’Okulu bitir sınavlara gir bakalım’ dedim. Sınavlara girdi, şimdi de inşallah hayallerine kavuşacak inşallah" ifadelerini kaydetti.

"Kastamonu’nun bir köyünden gelip uçak mühendisi olma hayali bizlere çok ilginç geldi"

Kastamonu’nun bir köyünden gelip uçak mühendisi olma hayalinin o dönem çok ilginç geldiğini anlatan Hazerbey Eğitim Kurumları Genel Müdürü Orhan Hazer de, "Ahmet Bulucu, bizim ilk öğrencilerimizden birisi oluyor. 2014 yılında yeni açılan Hazerbey Anadolu Lisesine ilk kayıt yaptığımız öğrencimizdi. Ahmet, babası ile beraber Araç’tan Çavuşlu köyünden çıkıp yanımıza geldiler. ’Hocam, oğlumun hayalleri var’ dedi. ’Oğlumun hedefleri var’ dedi. ’Oğlum, uçak mühendisi olmak istiyor’ dedi. Bize de tabii ki o dönem çok ilginç geldi bu durum. Çünkü daha 12-13 yaşlarında bir çocuğun Kastamonu’nun bir köyünden gelip uçak mühendisi olma hayali bizlere çok ilginç geldi. Yaptığımız sınavlara katıldı. Bu sınavlarda başarılı oldu ve bizler de onun hayallerine ulaşabilmesi noktasında bütün öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ile birlikte gayret ederek öğrencimizi hedefine ulaştırmak için gayret sarf ettik. Öğrencimiz, üniversite sınavlarında Türkiye genelinde ilk 40 bin içerisine girdi. Bu sınava 2 milyondan fazla öğrencimiz katıldı. Ayrıca uçak mühendisliği de yüksek puan ve başarı gerektiren bir bölüm. Sağ olsun öğrencimiz ailesinin de yüzünü kara çıkartmadı, öğretmenlerinin de, kurumumuzun da yüzünü kara çıkartmadı. Gerçekten verilen emeklerin hakkını verdi. Mücadelesini sürdürdü" dedi.

"Okulumuzda okurken yerli uçak projesinde yer almak için kendisine hedef koydu"

Ahmet Bulucu’nun okullarında okurken yerli uçak projesinde yer almak için kendisine o zamandan itibaren hedef koyduğunu ifade eden Orhan Hazer, şöyle devam etti:

"Öğrencimiz, okulumuzda okurken 2’nci sınıfta yanımıza gelerek ‘hocam, ülkemizin yerli uçak projesi var, ben mühendis olacağım biliyorsunuz, bu projede de yer almak istiyorum, ne yapmam gerekiyor’ dedi. Bizler de, kendisine ilk olarak uçak mühendisi olması gerektiğini anlattık. ’Önce bir fakülteye girip kazanacaksın ve bitireceksin’ dedik. ’Ondan sonra ülkemizin kalkınması adına, ülkemizin yerli projelerinin desteklenmesi adına sen de gayret edip, emek verip ülkemize bir nebze olsun fayda sağlayacaksın ama bunun için çok daha iyi çalışıp istediğin fakülteyi bitirmek gerekiyor’ dedik. Ahmet, başarılı bir öğrenciydi ama aile olarak ekonomik anlamda biraz sıkıntılılardı. Çiftçi bir ailenin çocuğuydu. Köyde doğup yaşamış bir çocuk. Azmederek tırnaklarını kazıyarak bir yerlere geldi. Okulumuzun da yüz akı oldu, ailesinin de yüz akı oldu. İnşallah hedeflerine ulaştığında özellikle yerli uçak projesinde de yer alabilirse eğer ülkemizin de yüz akı olacaktır, hayatını sürdürecektir inşallah."