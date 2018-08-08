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08 Ağustos 2018 13:50

Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi Psikolog Mert Dravor;

Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi Psikolog Mert Dravor, çocukların daha önceden deneyimlemedikleri şeyler karşısında huzursuz olacaklarını ve bu yüzden ebeveynlerin bunu çocuklara anlatmaları gerektiğini söyledi.

Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi Psikolog Mert Dravor;

08 Ağustos 2018 13:50


Özel Kastamonu İsfendiyar Anadolu Hastanesi Psikolog Mert Dravor, çocukların ruhsal durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Psikolog Dravor, “Bazen yetişkinler için bile kolayca tahammülsüzlük hissine dönüşebilen rutin dışı değişimler, yetişkin bireyler kadar çocuklarda da ruhsal değişikliklere neden olabiliyor. Çocuğun ilk defa deneyimleyeceği kreş, okul, iş veya tatil seyahatleri, yeni misafir ziyaretleri gibi çocuğun daha önce deneyimlemediği durumlar çocuklarda ruhsal değişiklik olarak gözlemlenebiliyor. Çocuklar daha önceden deneyimlemedikleri şeyler hakkında meraklı ve huzursuz olurlar. Bu durum, çocukların yeni değişimler karşısında yemek yemede inatçılık, uyku düzensizliği, alt ıslatmaları veya ısrarla tuvaletini tutmaya yönelik davranışlar sergilemesi olarak sonuçlanabilir. Eğer çocuk, daha önce deneyimlemedigi değişiklikler karşısında alışmakta zorlanan bir yapıya sahipse ebeveynlerinin yapılacak olan değişiklikler hakkında önceden çocuğu bilgilendirmesi ve hazırlaması gerekir” dedi.


Çocukların daha önceden deneyimleyemedikleri yerler hakkında neler yapılması noktasında da bilgi veren Dravor, “Gerçekleşecek olan yeni değişikliklerle ilgili bilgileri kısa ve açık bir dille anlatın. Örneğin tatil için bir seyahate çıkılıyorsa seyahat sırasında yüksek sesle konuşulmayacağını bu durumdan diğer insanların rahatsız olabileceği, oyuncukları fırlatmanın doğru olmadığı gibi bilgileri yolculuktan önce mutlaka çocuk ile paylaşın. Çocuk, yeni deneyimleyeceği olaylar karşısında fazla soru sorabilir. Kaygı yaşayan bir çocuğun fazla soru sorması normaldir. Bu gibi durumlarda geçiştirici cevaplar verilmesi çocuğu huzursuz yapabileceğinden dolayı çocuğunuzun düşünceleri ve fikirleri hakkında konuşun. Çocuk sorularına yanıtlar buldukça bilinmezliğin somut hale gelişi kaygı düzeyini azaltacaktır. Bilinmezlikler, yetişkinler kadar çocuklar içinde kaygı yaratan bir durumdur. Önemli olan çocuğun bilinmezlikler karşısında gösterdiği ruhsal değişikliklere karşı olabildiğince sabırlı ve güler yüzlü bir tutum sergileyebilmektir” diye konuştu.




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