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18 Eylül 2017 16:08

Polisten öğrencilere ve velilere ‘dolandırıcılık’ uyarısı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte velileri dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Polisten öğrencilere ve velilere ‘dolandırıcılık’ uyarısı

18 Eylül 2017 16:08


Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişim yolu ile dolandırıcılık, hırsızlık ve 155 Polis İmdat telefonunun kullanımı ile ilgili velilere okullarda bilgilendirici broşürler dağıttı.


Kastamonu’da okulların açılmasıyla birlikte tatilcilerinde dönmesiyle yaşanan insan yoğunluğu sonrasında emniyet güçleri de harekete geçti. İl merkezinde yapılan başarılı çalışmaların ardından okullara yönelen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere ve velilere evden ve iş yerinden hırsızlık, ATM ve telefon dolandırıcılığı gibi konular hakkında uyararak broşür dağıttı.


Özellikle cep telefonu dolandırıcılarına karşı vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, hiçbir devlet görevlisi veya polisin para istemeyeceğini, cep telefonundan arayarak kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan, para veya kredi kartı bilgilerini isteyenlere itibar edilmemesini söyledi.


Velilere, hırsızlara ve dolandırıcılara karşı duyarlı olmasını isteyen polisler, kapıya gelerek kendisini asker ve polis gibi tanıtan şahıslardan mutlaka kimlik sormalarını, çağrılmadan gelen ve tüpçü, sucu, postacı olduğunu söyleyen kişilere kesinlikle kapı açmamaları gerektiğini hatırlattı.


Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehrin huzur ve güvenliğine katkıda bulunmayı amaçladıklarını, halkın güvenlik açısından bilgilendirilmesini önemsediklerini ve çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.




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