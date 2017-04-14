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14 Nisan 2017 18:24

Spor Toto 2. Lig

Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2.

Spor Toto 2. Lig

14 Nisan 2017 18:24

Lig Kırmızı Grup’ta karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü sahasında 1-0 mağlup etti.



Stat: Gazi


Hakemler: Tolga Özkalfa xxxx, Serkan Gençerler xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx


Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xxx, Hasan Ayaroğlu xx (Arda Havar dk. 83 x), Erkan Sekman xx, Oğuz Özden xxx, Kerem Şeras xx, Batuhan İşçiler xxx, Faruk Öcal xx, Alaaddin Okumuş xxx, Mehmet Çakır xx (Fatih Ergen dk. 58 x), Salih Sefercik xxx, Yaşar Çetin xxx (Onur Cenik dk. 89 ?)


MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Ferhat Çulhuoğlu xxx, Alihan Kubalas xxx, Ömer Bozan xx (Enes Kubat dk. 46 x), Mehmet Taşçı xx (Emre Şahin dk. 75 x), Erhan Şentürk xx (Hurşit Taşçı dk. 62 xx), Cenk Kaplan xx, Serkan Balcı xx, Muharrem Ozan Cengiz xxx, Muhammed Gönülaçar xx, Kenan Özer xx


Sarı kartlar: Faruk Öcal, Salih Sefercik, Kerem Şeras (Kastamonuspor 1966), Muhammed Gönülaçar (MKE Ankaragücü)




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