Taşköprü 3. Uluslararası Resim Çalıştayı sona erdi

Uluslararası Resim Çalıştayı sergisi açıldı.

Taşköprü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, bir toplumun gelişiminin sanata ve sanatçıya verdiği önemden anlaşılacağını ifade ederek, ilçede de özellikle genç kuşağın sanata bakışına katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirterek çalıştayda emek harcayarak Taşköprü’nün kültürünü ve tarihini yansıtan ressamlara şükranlarını sundu.

Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ise, “Medeniyet dediğimiz şey sadece güçle kuvvetle sağlanan bir şey değil. Medeniyet dediğimiz şeyin içinde kültür ve sanatta önem bir yer tutuyor. Eğer siz kültürde sanatta, dünyada bir yere sahipseniz medeniyetin izinde gidiyorsunuz demektir” dedi.

Taşköprü’de gerçekleştirilen Uluslararası Resim Çalıştayına 15 ülkeden 35 sanatçı katıldı. Çalıştayda 1 hafta boyunca sanatçılar ilçenin çeşitli mekânlarını resmettiler. Ardından Taşköprü Cumhuriyet Meydanı’nda açılan resim sergisi ise Taşköprülülerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ilgın, daire amirleri, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda Taşköprülü vatandaş ziyaret etti.