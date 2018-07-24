Diğer
Kategoriler
24 Temmuz 2018 18:15

Taşköprü 3. Uluslararası Resim Çalıştayı sona erdi

Taşköprü Belediyesi’nin, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ve Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri adı altında 3.

Taşköprü 3. Uluslararası Resim Çalıştayı sona erdi

24 Temmuz 2018 18:15

Uluslararası Resim Çalıştayı sergisi açıldı.


Taşköprü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, bir toplumun gelişiminin sanata ve sanatçıya verdiği önemden anlaşılacağını ifade ederek, ilçede de özellikle genç kuşağın sanata bakışına katkı sağlamak amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirterek çalıştayda emek harcayarak Taşköprü’nün kültürünü ve tarihini yansıtan ressamlara şükranlarını sundu.


Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ise, “Medeniyet dediğimiz şey sadece güçle kuvvetle sağlanan bir şey değil. Medeniyet dediğimiz şeyin içinde kültür ve sanatta önem bir yer tutuyor. Eğer siz kültürde sanatta, dünyada bir yere sahipseniz medeniyetin izinde gidiyorsunuz demektir” dedi.


Taşköprü’de gerçekleştirilen Uluslararası Resim Çalıştayına 15 ülkeden 35 sanatçı katıldı. Çalıştayda 1 hafta boyunca sanatçılar ilçenin çeşitli mekânlarını resmettiler. Ardından Taşköprü Cumhuriyet Meydanı’nda açılan resim sergisi ise Taşköprülülerin beğenisine sunuldu. Sergi açılışına Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Coşkun, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ilgın, daire amirleri, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda Taşköprülü vatandaş ziyaret etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç