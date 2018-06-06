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06 Haziran 2018 15:42

Taşköprü OSB’nin alt yapı ihalesi yapıldı

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi’nin alt yapı ihalesi gerçekleşti.

Taşköprü OSB’nin alt yapı ihalesi yapıldı

06 Haziran 2018 15:42


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından saat 10.00’da Bakanlık Yeni Hizmet Binası 159 numaralı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 11.8 milyon TL keşif bedelli Taşköprü OSB’nin alt yapı yapım işi ihalesini yüzde 33.34 tenzilatla Asil İnşaat San. Tic. A.Ş. aldı.


Kısa sürede inşaat çalışmalarının başlayacağı Taşköprü OSB’nin alt yapı yapım işi 1 yılda tamamlanacak.


Bakanlık binasında gerçekleşen ihalenin komisyonunda Taşköprü OSB Yönetim Kurulu’nu temsilen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı’da yer aldı.


Konuyla ilgili konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “2009 yılında göreve geldiğimiz günden bu güne kadar ilçemizin sanayi alanında ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun çaba harcadığımız Taşköprü OSB’de 2014 yılından itibaren kamulaştırma, imar planı ve parselizasyon planlarının hazırlanmasının ardından bugün alt yapı ihalesinin gerçekleşmesini Bakanlığımız aracılığıyla sağladık” dedi.


Taşköprü’de fabrika bacaları yeniden tütecek


Hayal gibi görülen Taşköprü OSB’nin kısa sürede tamamlanıp ilçede fabrika bacalarının yeniden tüteceğini vurgulayan Başkan Arslan, Taşköprü OSB’nin sadece ilçenin bugünkü istihdamına değil gelecekteki gelişimine de katkı sağlayacağını ifade etti.


Arslan, “Taşköprü OSB’nin bu aşamaya gelmesinde büyük katkısı olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım’a, kabine üyelerimize, AK Parti Kastamonu Milletvekillerimiz Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir’e, AK Parti İl ve ilçe başkanlarımıza ve teşkilatlarımıza ilçe halkım adına teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Arslan ve Başkan Yardımcısı Çorbacı, ihalenin ardından Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk’e makamında teşekkür ziyaretinde bulundular.




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