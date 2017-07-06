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06 Temmuz 2017 17:24

Taşköprü Sarımsak Festivali sanatçıları netleşti

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 31.

Taşköprü Sarımsak Festivali sanatçıları netleşti

06 Temmuz 2017 17:24

’si düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’ne katılacak olan sanatçılar netleşti.


Bu yıl 17-20 Ağustos tarihlerinde 31.’si düzenlenecek olan Sarımsak Festivali’nde ünlü sanatçılar, İrem Derici, Mustafa Ceceli, Kolpa, Hasan Yılmaz ve Beyaz Durmaz sahne alacak.


Köprübaşı Festival Meydanı’nda gerçekleşecek olan etkinlikler kapsamında 17 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da Kolpa, 18 Ağustos Cumartesi günü sevilen sanatçı Hasan Yılmaz 21.00’de, saat 22.30’da ise İrem Derici, 16 Ağustos Pazar günü ise saat 21.00’de Beyza Durmaz ve saat 22.30’da ise Mustafa Ceceli, Taşköprü Sarımsak Festivali’nde sahne alacaklar.


2014 yılında yaşanan Soma maden faciası ve akabinde üzücü şehit haberleri nedeniyle 3 yıldır tam anlamıyla festival yapmadıklarını söyleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü’nün adına yakışır bir festivali daha gerçekleştirmek için festival komitesi ve belediye personeliyle birlikte çalıştıklarını ve bu yıl 17-20 Ağustos tarihlerinde 31.’sini gerçekleştirecekleri Kültür ve Sarımsak Festivali’ni dolu dolu kutlamayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Arslan, gurbetteki ve sıladaki tüm Taşköprülüleri Sarımsak Festivali’nde buluşmaya davet etti.


Sarımsak Festivali’nde ayrıca Toplu Sünnet Töreni, Tarım Hayvancılık Fuarı ve Geleneksel At Yarışları, güzellik yarışmaları, en iyi sarımsak üreticisi yarışması ve bir ilk olarak cirit gösterisi yer alacak.




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