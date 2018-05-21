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21 Mayıs 2018 14:33

Taşköprü’de mahalle iftarları Harmancık’tan başladı

Taşköprü Belediyesi koordinesinde bu yıl 4.

Taşköprü’de mahalle iftarları Harmancık’tan başladı

21 Mayıs 2018 14:33

’sü düzenlenen mahalle iftarları Harmancık Mahallesi’nden start aldı.


Toplamda 14 mahallesi bulunan Taşköprü’de 19 Mayıs Cumartesi Günü Harmancık Mahallesi’nden başlayan mahalle iftarları 1 Haziran Cuma günü Tabakhane Mahallesi ile sona erecek.


İlk olarak Harmancık Mahallesi’nden başlayan mahalle iftar yemeği hava muhalefeti nedeniyle Belediye Açık Hava Düğün Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleşti.


Günün erken saatlerinden itibaren başlayan hazırlıkların ardından iftar saatinin yaklaşmasıyla vatandaşlar alana akın etti. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.


İftar programına Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, parti yönetim kurulu üyeleri daire amirleri, STK temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, Harmancık Mahallesi Muhtarı Osman Şenel ve mahalle muhtarlarının yanı sıra 800’e yakın mahalle sakini katıldı.


Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çeken Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 4 yıldır devam ettikleri bu uygulamaya mahalle muhtarları ve STK temsilcilerinin de oldukça sıcak bakması sonucu devam ettirdiklerini ve bu yıl Harmancık Mahallesi’nden start verdiklerini, ay boyunca 14 mahallede yapacakları iftar programlarına tüm mahalle sakinleri ve ilçe halkını beklediklerini ifade etti.




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