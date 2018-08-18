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18 Ağustos 2018 22:03

Tosya Güreşleri’nde Başpehlivan Orhan Okulu oldu

Kastamonu’nun Tosya İlçesinde düzenlenen 21 Kültür ve Pirinç Festivali Yağlı Güreşlerinde finalde Hüseyin Gümüşalan’ı yenen Orhan Okulu, 657.

Tosya Güreşleri’nde Başpehlivan Orhan Okulu oldu

18 Ağustos 2018 22:03

Kırkpınar Başpehlivanı oldu.


Tosya Er Meydanı’nda yapılan yağlı güreşlerde yurdun dört bir köşesinden gelen pehlivanlar kol bağladı. Tosya Er Meydanında yapılan güreşler Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.


Tosya Er Meydanı’nda 16 başpehlivan kol bağladı. Kuraların çekilmesinin ardından başlayan başpehlivanlık güreşlerinde Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu ve 2018 yılı Kırkpınar 3. Hüseyin Gümüşalan finale kaldı. Başpehlivanlar seyircinin yoğun tezahüratıyla güreş tuttu. Kıran kırana geçen güreş sonunda finalde rakibi Hüseyin Gümüşalan’ı yenen Orhan Okulu, 2018 Tosya Başpehlivanı olarak Kırkpınar’ın rövanşını kaptırmadı.


Güreşlerin sona ermesinin ardından madalya töreni yapıldı. Başpehlivan Orhan Okulu ve ikinci Hüseyin Gümüşalan’a madalyalarını Belediye Başkanı Kazım Şahin verdi. Tosya Yağlı Güreşleri’nde kol bağlayan pehlivanlardan dereceye girenlere madalyaları protokol üyeleri ve misafirler tarafından verildi.




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