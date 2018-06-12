Tosya karayolunda yola çıkan inek iki ayrı kazaya neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Tosya D-100 karayolunda bir kamyonun çarpması sonucu sol şeride düşen ineğe Samsun tarafından Tosya istikametine seyir halindeki Aykut Ö. idaresindeki 28 ET 197 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sonundaki bariyerlere çarpması sonucu su kanalına düştü. Kaza sonrası yola savrulan inek telef olurken araç sürücüsü ve içinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Araç sürücüsüne ve yolcuya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine intikal eden Tosya Bölge Trafik Ekipleri yol güvenliğini sağlayarak kulak küpesinden sahibini tespit ettikleri büyükbaş hayvan sahibi hakkında yasal işlem başlattı.