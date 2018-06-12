Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 22:36

Tosya karayolunda yola çıkan inek iki ayrı kazaya neden oldu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde önce kamyonun daha sonra otomobilin ineğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, inek telef oldu.

Tosya karayolunda yola çıkan inek iki ayrı kazaya neden oldu

12 Haziran 2018 22:36


Edinilen bilgilere göre, Tosya D-100 karayolunda bir kamyonun çarpması sonucu sol şeride düşen ineğe Samsun tarafından Tosya istikametine seyir halindeki Aykut Ö. idaresindeki 28 ET 197 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sonundaki bariyerlere çarpması sonucu su kanalına düştü. Kaza sonrası yola savrulan inek telef olurken araç sürücüsü ve içinde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Araç sürücüsüne ve yolcuya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Tosya Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza sonrası olay yerine intikal eden Tosya Bölge Trafik Ekipleri yol güvenliğini sağlayarak kulak küpesinden sahibini tespit ettikleri büyükbaş hayvan sahibi hakkında yasal işlem başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç