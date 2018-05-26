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26 Mayıs 2018 00:08

Tosya-Kastamonu yolu heyelan ve selden araç trafiğine kapandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yağan yağmur nedeniyle meydana gelen sel suları ve akan çamur Tosya-Kastamonu karayolunu ulaşıma kapattı.

Tosya-Kastamonu yolu heyelan ve selden araç trafiğine kapandı

26 Mayıs 2018 00:08


Tosya Çamlıdere Bağlarbaşı mevkiinde çamur yola aktı. Yağan yağmurla birlikte tepelerin yamacından kayan toprak ve çamur Kastamonu yolunu trafiğe kapattı. Polis ekipleri ve belediye ekiplerinin uzun sürede ulaştığı Kale yakası Bağlarbaşı Çamlıdere mevkiinde yol açma çalışmalarına devam etmekte. Belediye Başkan Kazım Şahin olay yerine gelerek çalışmalar hakkında ekiplerden gerekli bilgileri aldı. Başkan Şahin yaptığı kısa değerlendirmede ’’ Akşam saat 19.30’da ilçemizde meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu yağışı sonrası Tosya’yı Kastamonu’ya bağlayan yol güzergâhında çamur ve toprak kayması meydana geldi. Ekiplerimiz geç saatlere kadar çalışmalara devam ederek Tosya-Kastamonu yolunu trafiğe açacağız. Ancak şu an itibarı ile yol kapanmış durumdadır’’ dedi


1 metreye yakın çamur yığını oluşan karayolunda Tosya şehir merkezine gelen ve Kastamonu’ya giden araçlar yolda mahsur kaldı. İş makineleriyle birlikte bölgeye gelen belediye ekipleri yol açma çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.




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