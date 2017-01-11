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11 Ocak 2017 14:56

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin gazetecilerle kahvaltıda buluştu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin gazetecilerle kahvaltıda buluştu

11 Ocak 2017 14:56

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Tosya’da görev yapan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Tosya’da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.Kahvaltı sonrası basın mensupları adına kısa bir konuşma yapan Hüsnü Acar, ”Hatırlamak ve hatırlanmak güzel bir duygu. 10 Ocak Gazeteciler Günümüzü kutlayan değerli Kaymakamımız Deniz Pişkin’e şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Düzenlenen kahvaltıda konuşan Kaymakam Pişkin, Hem mülki idare amirlerinin hem de gazetecilerin aynı gün anılıyor olmasının çok yakın bir mesai arkadaşlığına işaret ettiğini söyledi. Gazetecilerin yaptığınız işin doğası gereği, çok önemli bir kamu hizmetini verdiklerini belirten Kaymakam Pişkin” Günümüzde bilgi çağı dediğimiz bir zaman diliminde vatandaşların bilgilendirme ve bilgi alma hakkını en iyi şekilde sizler vasıtasıyla yerine getirildiğinin kimsenin şüphesi yok. Vatandaşların talep ve düşüncelerini yukarılara aktarma konusunda çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Aynı zamanda bizim çalışmalarımızın kamuoyuyla paylaşılması ve vatandaşın doğru bilgilendirilmesi noktasında da aktif bir çalışma yapıyorsunuz. Bu anlamda sizlerin varlığı bizlere güç vermiştir. El birliği ve gönül birliği içerisinde bir aile olarak ilçemizi daha güzel günlere taşıma adına vereceğimiz bütün mesailerde ortaya koyacağımız bütün gayret ve emeklerde sizleri de yanımızda görmekten büyük şeref ve onur duyacağız. Sizlerin bu o masa etrafında bulunmanız bizlere güç kuvvet verecektir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bütün basın mensubu arkadaşlarımın gününü kutluyorum. Hepinize sağlık sıhhat içerisinde uzun bir ömür diliyorum" diye konuştu.
Kahvaltı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.



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