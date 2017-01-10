Tosya’da duayen gazeteci Mustafa Ünsal’ı, meslektaşları ziyaret etti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde görev yapan ve bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Açıksöz Gazetesi’nin sahibi Mustafa Ünsal’ı, Tosya’da görev yapan meslektaşları ziyarette bulundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Tosya’da bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Açıksöz Gazetesi sahibi Mustafa Ünsal’ı, İhlas Haber Ajansı Tosya İlçe Temsilcisi Sedat Ağacıkoğlu, Tosya Haber37 Gazetesi sahibi Hüsnü Acar ve eşi Gülay Acar, TRT Tosya İlçe Temsilcisi Serhat Ağacıkoğlu, Açıksöz Gazetesi çalışanlarından Ahmet Çataloğlu ile Alaattin Keşoğlu, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde kendisine gerçekleştirilen ziyaretten ötürü büyük mutluluk duyan duayen gazeteci Mustafa Ünsal, duygulu anlar yaşadı.

Duayen gazeteci Mustafa Ünsal’a hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak istediklerini hem de böyle bir günde yalnız bırakmadıklarını söyleyen gazeteciler, sağlık sorunları nedeniyle mesleki yaşamına kısa süreli ara vermek zorunda kaldığı için eksikliğini önemli ölçüde hissettiklerini belirterek, "Meslektaşımız, değerli bir büyüğümüz olan Mustafa Ünsal ağabeyimizin yaşadığı sağlık sorunu sürecini çok yakından takip ediyoruz. Doğum gününün Gazeteciler günü ile aynı güne denk gelmesi kıymetli büyüğümüzün doğuştan gazeteci olduğunun bir göstergesidir. Ağabeyimizin sağlığına biran önce kavuşması için yaptığımız duaları bugün istedik ki bu anlamlı günde bizatihi gerçekleştirdiğimiz ziyarette beraberce tekrarlayalım. İnşallah Mustafa Ağabeyimiz, sağlık sorunları nedeniyle ara vermiş olduğu mesleki yaşamına en kısa sürede devam edecektir" dediler.