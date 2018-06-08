Tosya’da iftar saatinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan kişiler iftar saatinin yaklaştığı dakikalarda karşı karşıya geldi. D.C. (62) ile S.K. (61) arasında sözlü başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda iddialara göre S.K. (61) karnından bıçaklanarak yaralandı. Köylülerin olayı jandarmaya ihbar etmesi sonucu Kilkuyu köyüne çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karnından bıçaklanan S.K., Tosya Devlet Hastanesi acil serviste yapılan ilk müdahale sonrası ameliyata alındı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.