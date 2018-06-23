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23 Haziran 2018 19:47

Tosya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolu üzerinde bulunan yeni sanayi kavşağında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tosya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

23 Haziran 2018 19:47


Edinilen bilgilere göre, Nuri S. idaresindeki 06 E 7465 plakalı otomobil, Tosya Yeni Sanayi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeritteki Aykut D. idaresindeki 59 EV 209 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası her iki araçta yolcu olarak bulunan Sevim D. (65) ve Mehmet S. (53) yaralandı.


Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe Bölge Trafik ekipleri de kaza sonrası gerekli emniyet tedbirlerini alarak yol güvenliğini sağladı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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