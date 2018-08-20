Tosya’da mağdur vatandaşlara AFAD ve Kızılay ekipleri yardımda bulundu

İddialara göre dün gece yarısı elektrik kontağından çıkan yangında Tosya ilçe merkezine 35 km uzaklıkta bulunan Mısmılağaç köyünde 8 ev itfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen tamamen yanmıştı. Mısmılağaç köyündeki yangına Tosya, İskilip ve Bayat Belediyesine ait İtfaiye ekipleri ve Orman İşletmesine ait yangın söndürme araçları katıldı. Gün ağarması ile yangının tüm ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Mısmılağaç köy muhtarı Raşit Lafçı ‘’Yangın sonrası Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin ve İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han ile devlet yetkililerimiz yangın yerine geldi. Gece yarısı başlayan yangın sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve diğer yetkililerde gün içinde köyümüze gelerek incelemelerde bulundular. Sağ olsun devletimiz yanımızda’’ dedi.

Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş, yangın alanında yaptığı değerlendirmede ‘’Tosya ilçemiz Mısmılağaç köyünde dün gece yaşanan yangın sonrası il müdürlüğümüz olarak yerinde incelemelerde bulunduk. İlk önce yangın mağdurları içinde yaşlı, özürlü ve muhtaç durumda olan vatandaşlarımız var mı onun araştırmasını yaptık. Daha sonra ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek AFAD İl Müdürlüğümüzle koordineli şekilde yardım çalışmasını başlattık’’ diye konuştu.

Yangın sonrası Mısmılağaç Köy Dernek Başkanı Muammer Şahin, gazeteciler yaptığı açıklamada ’’Dün gece köyümüzde büyük bir yangın yaşandı. Köyümüzün işçe merkezine uzaklığı ve yeterli su olamayışı o anda bazı köylüler tarafından işte itfaiye tankında su yoktu gibi yanlış serzenişlere neden oldu. Fakat işin aslı öyle değil. Gelen İtfaiye araçlarının hepsi de dolu geldi. Fakat suyu biten itfaiye araçlarına su devrinde köy de su olmadığı için sıkıntı ve gecikmelere neden oldu. Bunu da bazı vatandaşlarımız olayın stresi ile yanlış anladılar’’ ifadesini kullandı.