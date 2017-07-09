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09 Temmuz 2017 23:31

Tosya’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Tosya’da otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

09 Temmuz 2017 23:31


Edinilen bilgilere göre olay, saat 22.30 sıralarında Tosya -Kastamonu yolu kale yakası mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 06 FF 3496 plakalı otomobil seyir halinde iken yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Silahsızoğlu (70) çarptı. Otomobilin çarptığı yaya Ayşe Silahsızoğlu ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Plakasını düşürerek olay yerinden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü daha sonra polise teslim oldu. Kaza sonrası yaşlı kadının ölüm haberini alan akraba ve yakınları hastane bahçesinde uzun süre olayın şokunu ve üzüntüsünü yaşadı.


Kaza sonrası makam aracı ile olay yerinden geçmekte olan Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin kaza yerinde durarak emniyet güçlerinden detaylı bilgi aldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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