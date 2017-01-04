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04 Ocak 2017 10:32

Tosya’da uyuşturucuyla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

Tosya’da uyuşturucuyla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı

04 Ocak 2017 10:32

Uyuşturucu Madde ve Bağımlılığı ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin Başkanlığında yapıldı.
Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Toplum Sağlığı Merkezi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan, çalışmalar sonucunda kurul üyelerine bilgi sunumu yapıldı.
Toplantıda özellikle eğitim alanında öğrencilerle ilgili rehber öğretmenlerle toplantı yapılarak yol haritası belirlenmesine, desteğe ihtiyacı olanlara maddi ve manevi destekler sağlanması yönünde kararlar görüşüldü.
Uyuşturucu Madde ve Bağımlılığı ile Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısına Belediye Başkan Kazım Şahi, İlçe Jandarma Komutan Üsteğmen Özgün Yapağı, İlçe Emniyet Müdürü Savaş İlgün, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Recep Keçeci, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Yağmur, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Müfide İclal Uçar ve diğer kurul üyeleri katıldı.



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