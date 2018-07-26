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26 Temmuz 2018 11:31

Tosya’da yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl 3 milyon çocuğa eğitim verdiği yaz Kur’an kursları kapsamında Tosya’da ile 2 bin 436 çocuğa eğitim veriliyor.

Tosya’da yaz Kur’an kurslarına yoğun ilgi

26 Temmuz 2018 11:31


Yaz dönemi Kur’an Kursları "Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi" sloganı ile 21 Haziran tarihinde başladı. Yaz döneminde Tosya’da kurslara katılım gösteren öğrenciler, hem dini eğitimlerini tazeliyor hem de keyifli saatler geçiriyorlar. Kastamonu’nun Tosya ilçe merkezi ve köylerde 185 din görevlisi tarafından 107 cami ve 17 Kur’an kursunda devam eden eğitimlere ise 2 bin 436 öğrenci, Kur’an-ı Kerim’le buluştu. Din görevlileri tarafından Allah ve peygamber sevgisi, vatan ve millet bilincinin aktarıldığı öğrenciler, kimi zaman da eğlendirici şekilde eğitimlerini sürdürüyor. Kurslar, Tosya İlçe Müftülüğü tarafından eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere belgelerinin dağıtılacağı 17 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek.




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