Trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D-100 karayolu üzerinde bulunan Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametinden Trabzon’da gitmekte olan Şeref A. (35) idaresindeki 61 LB 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan Burhan K. (65) Umut Berkay K. (9), ve Eslem Tuana K. (8) ile sürücü Şeref A. (35) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri kaza sonrası inceleme başlattı.