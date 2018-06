Edinilen bilgiye göre, Şenpazar’dan Kastamonu’ya gelen O.K. idaresindeki motosiklet, Kapıkaya Tünelinin çıkışına geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 15 NB 143 plakalı cip ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü O.K., motosikletten düşerek sürüklendi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince motosiklet sürücüsü O.K. ve cipin sürücüsü, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.