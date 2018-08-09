Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Gümüşer, Kastamonu’yu ziyaret etti

Kastamonu’da Türkiye Gazetesi çalışanları ile bir araya gelen Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Ukaşe Gümüşer’e, Türkiye Gazetesi Kastamonu Bölge Temsilcisi Ali Savaş’ta eşlik etti. Türkiye Gazetesi’nin misyon ve vizyonunun konuşulduğu ziyarette talepler titizlikle not edildi. İhlas Holding’in kurucusu merhum Enver Ören’in yad edildiği toplantıda, Kastamonu ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Ali Savaş, Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Ukaşe Gümüşer’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abone gündemli toplantının verimli ve heyecanlı geçtiğini ifade eden Gümüşer ise, Türkiye Gazetesi’nin kurulduğu günden bu yana doğru, dürüst, tarafsız yayıncılık çizgisinden taviz vermediğini kaydetti. Gümüşer, “İstişare Buluşmaları” kapsamında il il ziyaretlerde bulunduklarını ifade ederek, “İnşallah merhum Enver ağabeyimizin gösterdiği hedeflerle ilerleyerek ruhunu şad ederiz” dedi.