Taşköprü Belediyesi tarafından 32.’si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Ece Seçkin, açık hava konserinde Taşköprülülerle buluştu. Kendisine sahnede taçtan yapılmış sarımsak takdim edilen ünlü sanatçı Ece Seçkin, Taşköprü’de sarımsak kraliçesi ilan edildi. Ünlü Sanatçı Ece Seçkin, Kurban Bayramı sonrasında aile arasında söz yapıp, evliliğe doğru giden ilk adımı da atacaklarını söyledi.

Köprübaşı Festival Meydanı’nda gerçekleşen programda sahne alan ünlü sanatçı Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde klipini Güney Afrika’da çektiği “Dibine Dibine” isimli şarkısı Taşköprü Sarımsak Festivali’nde onbinler karşısında söyledi.

Konserde Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sevilen sanatçıya sarımsaktan taç takıp, dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı takdim etti.

Konser sonrası açıklama da bulunan ünlü sanatçı Ece Seçkin, “Yeni şarkımı ilk defa bu akşam Taşköprü’de canlı canlı söyledim. Zaten çok yeni yani 3 günlük bir şarkı. Seyircilerimizin talebi üzerine 2 defa söylemek benim için büyük bir keyifti. Bu kadar kısa sürede tekrar istenmesi beni çok mutlu etti. Binlerce kişi vardı bugün burada ve herkes şarkıyı ezberlemiş bile. Bu bir sanatçı için yaşayabileceği en güzel duygu. Hem burada olduğum için, hem şarkı bu kadar çok sevildiği ve yayıldığı için çok mutluyum. Bu akşam bana sarımsak tacı taktılar ve kilolarca sarımsak hediye ettiler. Sarımsağı bende seviyorum. Sahneye çıkmayacağım zaman, özellikle mantının üzerinde sarımsak çok güzel oluyor” dedi.

Ece Seçkin, ayrıca kendisine yöneltilen yakında evlilik var mı? sorusuna ise “Kurban Bayramı sonrasında artık aile arasında bir söz yapmayı düşünüyoruz. Bu akşam Çağrı’nın ailesi de beni izlemek için buradaydı. Beni yalnız bırakmadılar. Bayramdan sonra da aile arasında bir söz yapmayı düşünüyoruz. Evliliğe doğru ilk adımı atacağız” şeklinde konuştu.

Slow şarkı söylemeyi sevdiğine değinen ünlü sanatçı, “Flaşlar açılıp yıldızlar gibi olduğunda tüylerim diken diken olur. “Vazgeçtim”i dinledim bu akşam, eşlik edildiğinde de oldukça duygulandırıyor beni” diyerek önümüzdeki günlerde kutlayacağımız Kurban Bayramı nedeniyle şunları kaydetti: “Herkese sevdikleriyle beraber geçireceği, mutlu olacağı, neşeli, huzurlu bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.