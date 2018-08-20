Ünlü sanatçı Serkan Kaya, sahnede sarımsak yedi

Arabesk müziğin başarılı ismi Serkan Kaya, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali’nin kapanış gecesinde sahne aldı. Bu yıl 32. düzenlenen festivale Serkan Kaya’nın şarkıları damgasını vurdu. Müzik şöleninin yaşandığı konserde Serkan Kaya’yı 60 binden fazla kişi dinledi.

Sanatçı Kaya, sahnede sarımsak yedi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan tarafından konser sonunda sarımsaktan yapılmış taç hediye edilen Serkan Kaya, Taşköprü’de ‘Sarımsak kralı’ ilan edildi. Tacı kafasına takan Serkan Kaya, “Sağlığımız için bol bol sarımsak yemeliyiz” diyerek sahnede sarımsak yedi ve seyircilere de ikram etti. Buna karşılık konseri balkondan izleyen dinleyiciler ise sanatçıya semaver ile çay gönderdi. Renkli anların yaşandığı konser, alanı dolduran binlerce müzikseverin oluşturduğu coşkulu atmosfer ile sona erdi.

Konser sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.