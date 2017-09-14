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14 Eylül 2017 17:13

Vali Karadeniz, SFC Entegre Orman Ürünlerini ziyaret etti

Vali Yaşar Karadeniz, SFC Entegre Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.

Vali Karadeniz, SFC Entegre Orman Ürünlerini ziyaret etti

14 Eylül 2017 17:13

Ş’yi ziyaret etti.


Fabrika girişinde SFC Fabrika Müdürü Bilal Karakaya, SFC Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğlu, SFC Hammadde Tedarik Müdürü Şaban Çemek tarafından karşılanan Vali Karadeniz, fabrika çalışmaları ile ilgili de yetkililerden bilgi alarak istişarelerde bulundu. Yapılan çalışmaları başarılı bulduğunu belirten Vali Karadeniz, fabrika çalışmalarında başarı diledi.


Bilal Karakaya, Ömer Gülamoğlu ve Şaban Çemek de, ziyaretten duydukları memnuniyetlerini ifade ederek Vali Yaşar Karadeniz’e teşekkür ettiler.




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