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02 Ağustos 2018 10:15

Yanan otomobilden çıkarılan yaşlı adam hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında yanan otomobilin içinden yaralı olarak kurtarılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yanan otomobilden çıkarılan yaşlı adam hayatını kaybetti

02 Ağustos 2018 10:15


Edinilen bilgiye göre Tosya ilçe merkezinden Ortalıca köyüne seyir halinde 34 CAV 36 plakalı otomobil, sürücüsü Murat Yazar’ın (69) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yanmaya başladı. Kaza sonrası otomobil tamamen yanarken, sürücüsü Murat Yazar ve eşi Emine Yazar çevreden yetişenler tarafından araç içinden yaralı olarak çıkartılarak ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralan ve 2 gündür hastanede tedavisi süren sürücü Murat Yazar(69), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza hakkında başlatılan inceleme sürüyor.




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