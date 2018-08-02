Yanan otomobilden çıkarılan yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Tosya ilçe merkezinden Ortalıca köyüne seyir halinde 34 CAV 36 plakalı otomobil, sürücüsü Murat Yazar’ın (69) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yanmaya başladı. Kaza sonrası otomobil tamamen yanarken, sürücüsü Murat Yazar ve eşi Emine Yazar çevreden yetişenler tarafından araç içinden yaralı olarak çıkartılarak ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralan ve 2 gündür hastanede tedavisi süren sürücü Murat Yazar(69), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza hakkında başlatılan inceleme sürüyor.