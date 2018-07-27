Yangın sonrası köylüler isyan etti

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çepni köyünde Fahri Lafcıoğlu’na ait evin altında bulunan motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle tüm evi kapladı. Durumun bildirilmesi üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Köyde su ve telefon olmaması nedeniyle vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale etmekte büyük güçlük çekti. İtfaiye ve arozöz ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışırken köye iş makineleri de getirildi.

‘’Biz bir acı yaşamadan veya bir adam ölmeden tedbir almıyoruz’’

Çepni köyünde yangının ilk çıktığı dakikalarda alanına gelen Tosya Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akdiken ‘’Akşam namazı sonrası evden dumanlar çıkmaya başlamış. Biz hemen Çepni köyünün yangın söndürme tankeri ile yangın alanına geldik ve yangına ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra Tosya İtfaiye ekipleri ve Orman işletme Müdürlüğünün yangın söndürme araçları yangına müdahale etti. Fakat köyün içinde su tankeri, su deposu, telefon ve su vanası olmadığı için yeterli müdahalede bulunamıyoruz” dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada köy meydanına toplanan köylüler habercilere köylerinde suyun olmasından dert yanarak ‘’Bizler mahrumiyet bölgesinde mi yaşıyoruz? Köyde su yok, su deposu yok, telefon yok, su vanası yok. Allah esirgesin böyle yangın olduğu zaman elimiz kolumuz bağlı çaresizce bekliyoruz. Durumumuzu defalarca yetkililere bildirdik fakat sizde görüyorsunuz köyde su olsa idi bu ev yanmazdı yazık çok yazık” ifadelerini kullandılar.

Tosya İtfaiyesinin yaptığı yoğun söndürme çalışması sonrası yangın başka evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.