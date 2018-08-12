Yaz Kur-an Kursu öğrencileri piknik yaptı

Programa Tosya köy ve merkezindeki yaz döneminde kuran kurslarında ve camilerde din eğitim kurslara katılan tüm kursiyerler katıldı. Piknik alanında yapılan çeşitli etkinliklerde öğrenciler doyasıya eğlendi.

İlçe Müftüsü Eyyup Demir, ”Bugün müftülüğümüz tarafından yapılan bu Piknik programımızda Yaz Kuran Kurslarımıza devam eden 1280 öğrencimizi bir araya getirmeye gayret ettik, yaklaşık 1000 öğrencimiz ve aileleri ile bu programa katıldı. Piknik öncesinde öğrencilerimiz ile kısa bir bilgi yarışması düzenledik sorularımızı bilen çocuklarımıza e kitap hediyemiz oldu. Daha sonra oyun yarışmaları düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri öğrencilerimize Trafik nedir konulu uygulamalı eğitimler verdi’’ dedi.

Piknik programına Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin’de katılarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Piknik programı öğrenciler, öğretmenleri ve ailelerinde katıldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.