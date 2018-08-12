Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 09:22

Yaz Kur-an Kursu öğrencileri piknik yaptı

Kastamonu´nun Tosya ilçesinde 2018 yılı Yaz Kur-an Kurslarında eğitim gören 1000 öğrenci için kursun son gününde Üç olukları mesire alanında piknik programı düzenlendi.

Yaz Kur-an Kursu öğrencileri piknik yaptı

12 Ağustos 2018 09:22


Programa Tosya köy ve merkezindeki yaz döneminde kuran kurslarında ve camilerde din eğitim kurslara katılan tüm kursiyerler katıldı. Piknik alanında yapılan çeşitli etkinliklerde öğrenciler doyasıya eğlendi.


İlçe Müftüsü Eyyup Demir, ”Bugün müftülüğümüz tarafından yapılan bu Piknik programımızda Yaz Kuran Kurslarımıza devam eden 1280 öğrencimizi bir araya getirmeye gayret ettik, yaklaşık 1000 öğrencimiz ve aileleri ile bu programa katıldı. Piknik öncesinde öğrencilerimiz ile kısa bir bilgi yarışması düzenledik sorularımızı bilen çocuklarımıza e kitap hediyemiz oldu. Daha sonra oyun yarışmaları düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri öğrencilerimize Trafik nedir konulu uygulamalı eğitimler verdi’’ dedi.


Piknik programına Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin’de katılarak çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Piknik programı öğrenciler, öğretmenleri ve ailelerinde katıldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç