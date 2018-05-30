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30 Mayıs 2018 15:11

Yengesini tüfekle yaralayan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kastamonu’nun merkez Darıbükü köyünde tüfekle yengesini yaralayan bedensel engelli tutuklu sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yengesini tüfekle yaralayan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

30 Mayıs 2018 15:11


Olay, 3 Nisan 2017 tarihinde merkeze bağlı Darıbükü köyünde yaşandı. İddialara göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı yengesi Hikmet Çöp’ü (77) av tüfeği ile vurarak yaralayan tutuklu sanık Cemal Çöp (50) hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında Cemal Çöp, "Ben cezaevinde yatamıyorum. Sakatlık derecem yüksek. Bir daha da bir şey yapmayacağıma söz veriyorum” dedi.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Cemal Çöp’e ilk olarak ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu cezayı teşebbüs aşamasında kaldığı için 12 yıla indiren ve daha sonra cezayı iyi halden dolayı 10 yıl hapis cezasına düşüren mahkeme heyeti, bedensel engelli sanığın tahliyesine karar verdi.




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